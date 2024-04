Magnalonga di Celenza Valfortore, percorso di trekking ed enogastronomico

Prezzo non disponibile

La Magnalonga è la passeggiata non competitiva adatta a tutti.

Celenza Valfortore e i suoi volontari è il secondo anno che la realizzano lungo una delle dighe più belle d'Italia: il Lago di Occhito.

Le campagne diventano scenario di un percorso enogastronomico composto da 4 tappe, durante le quali cantare, ballare insieme e degustare piatti del territorio.

Questa è la 2° edizione della Magnalonga dedicata al Paesaggio. Il percorso è sterrato vi consigliamo scarponcini da trekking o comunque scarpe da camminata con suola adeguata.

Inoltre, ogni partecipante è tenuto al rispetto assoluto dell’ambiente. Non lasciare rifiuti lungo il percorso. In ogni punto ristoro saranno collocati appositi contenitori per raccogliere i rifiuti.

In più punti del percorso sarà presente l’assistenza sanitaria in caso di emergenze.

Il nostro obiettivo è: farvi trascorrere una giornata a contatto con la natura, camminando senza fretta, socializzando, gustando i prodotti del nostro territorio vivendo gli splendidi territori dei Monti Dauni.