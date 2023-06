La Magna Capitana 'aperta per ferie' e pronta ad accogliere i più piccoli

La biblioteca non va in vacanza. Si chiama, infatti, ‘Aperto per ferie’ il calendario estivo che prevede letture e laboratori, organizzato da ‘La Magna Capitana’ di Foggia per i più piccoli, negli spazi della struttura di viale Michelangelo.

Si parte il 29 giugno con il laboratorio ‘Segna con i segni’ per bambini dagli 8 ai 12 anni dedicato alla civiltà dell’antico Egitto e ai segreti della scrittura geroglifica. ‘Giocare con il tatto’ è invece il titolo del secondo laboratorio in programma il 13 luglio, rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni e ai loro genitori. Con l’obiettivo di sollecitare la percezione sensoriale nei bambini, si svolgeranno attività di rilassamento, respirazione, massaggio e passi spontanei di danza, giochi ed esercizi individuali, in coppia o di gruppo.

È dedicato alla geometria il terzo laboratorio dal titolo ‘Geometria elementare: i triangoli’ (8-12 anni) il 20 luglio. Dopo una conversazione giocosa dal titolo ‘Triangoli, dalla figura piana alla piramide’, che si avvarrà anche di strumenti multimediali, ci sarà la realizzazione di un disegno geometrico sul triangolo di Reuleaux, che parte dalla costruzione di un triangolo equilatero. Tutti questi laboratori si terranno dalle 10 alle 12.

‘Aperti per ferie’ si conclude il 27 luglio, in Biblioteca dalle 17 alle 19 con il laboratorio ‘Amami e basta’ riservato ai bambini dai 5 agli 8 anni, per imparare a rispettare i cani, con maggiore responsabilità e consapevolezza, proprio alla vigilia delle vacanze estive, quando il tasso di abbandono degli amici a quattro zampe diventa più alto. Dopo la lettura in gruppo di libri a tema, si realizzerà un cucciolo di peluche.

Tutti i laboratori sono ad ingresso libero, previa prenotazione.