'Magic Christmas': al Teatro San Paolo Ottavio De Stefano e la Om Big Band in concerto

Un crooner amatissimo con l'orchestra delle grandi occasioni: ecco il regalo natalizio alla città di Foggia, con un occhio alle periferie e la direzione artistica di Antonio Piacentino e Leonardo Marcantonio. Sono loro, la OM Big Band e Ottavio de Stefano gli attesissimi ospiti che domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 20, si esibiranno presso il Teatro San Paolo, meravigliosamente ristrutturato di recente, per il concerto 'Magic Christmas', prodotto da Tempus srls, nel cartellone degli eventi natalizi organizzato dal Comune di Foggia, grazie alla Commissione straordinaria presieduta da Marilisa Magno e al Servizio Cultura diretto da Maria Concetta Valentino.

La big band Officine Musicali di Antonio Piacentino e Leo Marcantonio, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, torna in auge con Marco Contardi al piano, Antonio Tosques alla chitarra, Luciano Pannese al basso e Leo Marcantonio alla batteria; ai sax Michele Tempesta, Luigi Acquaro, Franco Cirillo e Nicola Simone; alle trombe Antonio Piacentino e Potito Moscato e ai tromboni Aurelio Santoro ed Enzo Pastore. Ottavio de Stefano non ha bisogno di presentazioni: il “Michael Bublè italiano”, interprete foggiano, classe 1991 uscito dalla scuola di talenti di Maria De Filippi.

Ma al di là di Amici, di carattere e classe ne ha sempre avuti da vendere, con il timbro profondo e affascinante di mostri sacri quali Frank Sinatra e Tony Bennett. Sul palco i brani del suo ultimo album realizzato in studio, dopo il cd prodotto dalla Universal e dopo alcuni periodi trascorsi negli Stati Uniti, che omaggiano alcuni meravigliosi successi musicali natalizi. Swing, jazz e ritmo per alcuni dei brani più noti sul tema, rivisitati con le consuete classe e maestria da questi talenti della terra dauna, tutti professionisti della musica di accertata carriera e uniti da anni da diversi progetti di collaborazione in Italia e all’estero.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.