'M'Ammalia': anche il Polo Biblio-Museale celebra la settimana dei mammiferi

Anche il Polo Biblio-Museale di Foggia, con il suo Museo di storia naturale, quest’anno aderisce a M’ammalia. La settimana dei Mammiferi, in programma in tutta Italia dal 25 ottobre al 7 novembre 2021.

Giunta alla tredicesima edizione, l’iniziativa promuove vari eventi coordinati dall’Associazione Teriologica Italiana, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici.

Mammiferi nell’Antropocene è il tema del 2021, per indagare l’impatto delle attività umane sull’habitat naturale vicino e lontano da noi. Obiettivo: far conoscere i mammiferi, le loro caratteristiche, gli ecosistemi di cui fanno parte e le loro problematiche di conservazione.

Nell’occasione, per la prima volta in assoluto, è stato organizzato un Bioblitz, cioè un evento di scienza partecipata dai cittadini.

Si tratta di un monitoraggio scientifico che coinvolge in modo attivo e diretto i cittadini: un modo nuovo per avvicinarsi da protagonisti ai temi dell’educazione naturalistica. In particolare, l’attività consisterà nel ricercare il più alto numero di presenze della lontra nel Golfo di Manfredonia, dall’Oasi Laguna del Re sino alla Foce dell’Ofanto, che rappresenta una nuova area di espansione della specie in Puglia.

La lontra, detta anche la regina dei fiumi, è infatti un mustelide, che dopo un lungo periodo a rischio di estinzione in gran parte della penisola italiana, sta ora lentamente tornando a ripopolare diversi luoghi, tra cui il Golfo di Manfredonia.

“L’idea è quella di verificare – precisano gli organizzatori – se la nuova oasi creata dal Centro Studi Naturalistici e dal Consorzio di Bonifica di Capitanata è tra le aree ricolonizzate dalla specie”.

Sabato 6 novembre 2021, dalle ore 18.30 alle 20.00, al Museo di Storia Naturale, si terrà il seminario introduttivo sulla lontra, a cura del personale scientifico del Museo e del WWF Foggia.

Domenica 7 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, Bioblitz, a cura del Centro Studi Naturalistici Onlus – Pro Natura e WWF di Foggia – per cercare tracce di presenza della lontra. Appuntamento direttamente all’Oasi Laguna del Re (ingresso Oasi: https://goo.gl/maps/cgggHP7rKRsVfF3C8) ore 10.00, oppure da Foggia, partenza ore 9.00, dall’ingresso del Museo di storia Naturale di Foggia, in viale G. Di Vittorio 31.

Per entrambi gli eventi, prenotazione obbligatoria e green pass.

Info e prenotazioni Museo di Storia Naturale di Foggia

Viale Giuseppe Di Vittorio 31 – Tel 0881.706460

museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it

FB: Museo di Storia Naturale di Foggia

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...