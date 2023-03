'Lunatica INCANTIna' presenta il sestetto francese dei Funkindustry

Venerdì 31 marzo 2023, (ingresso 20:21 / concerto 20:39) nuovo appuntamento con gli spettacoli di Lunatica INCANTIna, con un nuovo, e ancora diverso per genere musicale, concerto.

Questa volta sarà protagonista il funk travolgente dello straordinario sestetto francese dei Funkindustry. I Funkindustry sono una band di Strasburgo formatasi nel 2017 che propone una travolgente miscela tra gli espedienti crudi e accattivanti del funk, le dolci melodie dell'R'n'B, il pop e la ensualità dell'acid jazz. a band ha una sola linea guida: il Groove! La loro storia è incredibile perché a 13.000 chilometri da casa loro, in Asia, sono diventati la band più ascolatata dai fan della "locking dance", questo ballo tra funk e hip hop, molto popolare nell'Asia orientale.

Ed è grazie a questi ballerini, che si appropriano della loro musica, che i Funkindustry scoprono che le loro canzoni sono ampiamente utilizzate lì. Tutta questa storia inizia con Yutaro Yoshihara (insegnante e ballerino giapponese) che contatta la band per avere il permesso di usare il singolo "Do It" in una gara di ballo televisiva. La band ovviamente è d'accordo e cerca di capire come la loro musica sia diventata famosa dall'altra parte del mondo.

È sui social network che i 6 francesi hanno scoperto che la loro musica è diventata imprescindibile all'interno della comunità di Locking dance. Un'avventura così bella e inaspettata, che Funkindustry ha deciso di vivere appieno. Un tour in Giappone e un nuovo progetto EP con cantanti giapponesi è in preparazione per il 2023.