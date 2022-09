Vanessa Peters protagonista nel penultimo appuntamento di 'Lunatica nel Bosco Elda'

Il quinto straordinario appuntamento della rassegna musicale Lunatica nel Bosco Elda, avrà il piacere e l'onore di ospitare per la prima volta in questa provincia la cantautrice texana Vanessa Peters insieme ai suoi Electrofonics.

Un concerto che trasporterà la nostra "pratea" in un viaggio immaginario e suggestivo tra le grandi pianure e le montagne rocciose texane, in un perfetto incontro tra rock, pop e folk americano.

Vanessa Peters, che si esibirà per la prima volta in questa provincia, e unica data pugliese, presenterà il suo nuovo meraviglioso album 'Modern Age' recensito da importante testate di settore come uno dei migliori del 2021.

'Modern Age' è un album rock che fonde il classico e il moderno che si rivela una sfida d'acciaio. Nel bel mezzo di un anno veramente buio, Vanessa e la band hanno "cospirato" per realizzare un album, che sia potente ma allo stesso tempo anche giocoso, intenso ma sensibile, arrabbiato ma pieno di speranza. In 'Modern Age', troviamo ancora una volta Vanessa Peters a scrivere e fornire canzoni di eccezionale potenza lirica e musicale, rafforzando ulteriormente la sua reputazione tra la nuova generazione di cantautori americani.

L'accompagnerà la sua band di sempre, con cui ha registrato anche Modern Age:

Vanessa Peters - voce, chitarra acustica

feat. The Electrofonics:

Federico Ciancabilla - chitarra elettrica

Matteo Patrone - tastiere

Andrea Colicchia - basso

Rip Rowan: Batteria - tastiere

INFORMAZIONI DI SERVIZIO



Bosco Elda darà anche la possibilità, per chi volesse, di gustare un primo piatto prima o/e dopo il concerto, preparato dallo Chef Letizia Consalvo a un prezzo vantaggioso, per l'occasione, di € 5, oltre al serizio bar e agli ottimi vini delle Cantine Elda.



Biglietti disponibile su Eventibrite oppure prenotando c/o Bosco Elda al numero 348 69 76 171