Francesca Tandoi e il suo trio protagonisti nel terzo appuntamento di 'Lunatica nel Bosco Elda'

Il terzo appuntamento della rassegna musicale Lunatica nel Bosco Elda, avrà come protagonista la pianista e cantante Francesca Tandoi e il suo trio completato da Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria. Un concerto raffinatissimo, in una notte di Luna calante al 27% di visibilità, che si fonderà armonicamente con la natura, i suoni e i sapori dell'incantevole Bosco Elda.



Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader che già vanta un percorso costellato di successi in tutto il mondo.

Le sue perfomances in trio sono state definite più volte “un’esplosione di swing” e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ha alle spalle un’intensa attività di sideman avendo collaborato con artisti di fama internazionale ma negli ultimi anni è stata la formula del trio ad esserle più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità in cui mantiene ben saldo il legame con il passato e la tradizione jazzistica ma con la mente proiettata verso il futuro.

In soli pochi anni di carriera, si è fatta apprezzare dal pubblico internazionale suonando in alcuni fra i più importanti jazz Festival, teatri e jazz Club in giro per il mondo come il North Sea jazz festival, Umbria jazz, Cork jazz, Breda jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa.

Come leader dei suoi trio dal 2014 ad oggi ha già all’attivo diverse registrazioni “For elvira” “Something blue” “Magic Three” e “ Wind dance”

Quest’ultimo appare nella classifica “top 10 best jazz albums of 2017” della famosa rivista giapponese “Jazz Life” . La stessa rivista la definisce, sempre nel 2016, uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz Europea. In uscita nel 2022 il suo ultimo lavoro discografico “When in Rome”.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO



Bosco Elda darà anche la possibilità, per chi volesse, di gustare un primo piatto (prima o/e dopo il concerto), preparato dallo Chef Letizia Consalvo a un prezzo convenzionato, per l'occasione, di € 5, oppure, data la combinazione col sabato sera, una cena (solo su prenotazione) composta da antipasto, primo e secondo (bevande e dolci esclusi) a € 20.



