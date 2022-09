Lunatica nel Bosco Elda: chiusura col botto con Bob Malone

Il sesto e ultimo straordinario appuntamento della rassegna musicale Lunatica nel Bosco Elda, avrà il piacere e l'onore di ospitare - per l'unica data in Puglia - lo straordinario Bob Malone e la sua band con la partecipazione delle Malonettes.

Compositore, cantante e soprattutto virtuoso irrefrenabile dei tasti, Bob Malone proviene dal Berkley College of Music, e nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti di altissimo livello, da Al Green a Jackson Browne, dai Neville Brothers a Dr. John, Bruce Springsteen e Leon Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty (leader indiscusso dei mitici Creedence Clearwater Revival) con cui ormai da 11 anni solca i palchi più importanti del mondo, (indimenticabile il concerto di Hyde Park a Londra del 2012, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da Springsteen, così come il tour congiunto con gli ZZTop della scorsa estate) dove una volta per tutte la personalità e il carisma di Malone sono stati notati da decine di migliaia di addetti ai lavori.



Nel 2018 - in contemporanea con la sua partecipazione a Umbria Jazz - Bob ha pubblicato, tramite l'etichetta italiana Appaloosa Records, il cd live "Mojo Live - Live at the Grand Annex" seguito, nel 2021, dal nuovo lavoro “Good People”, che va ad unirsi alla sua discografia di 7 cd dal 2001 ad oggi, oltre a tutte le collaborazioni con grandi artisti, non ultimo il grande Ringo Starr, nel cui ultimo disco Malone ha inciso alcune tracce di piano.

Il suo stile abbraccia il rock n' roll più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il soul di pura marca "Detroit".

In questa unica data pugliese del tour europeo sarà accompagnato dalla sua band europea e dalle Malonettes (coriste, anch'esse di Fogerty):

BOB MALONE: piano e voce

STEFANO SANGUIGNI: chitarra elettrica

MARIO GUARINI: basso

EDOARDO TANCREDI: batteria

CELESTE BUTLER: cori

TRYSETTE LOOSEMORE: cori

INFORMAZIONI DI SERVIZIO



Bosco Elda darà anche la possibilità, per chi volesse, di gustare un primo piatto prima o/e dopo il concerto, preparato dallo Chef Letizia Consalvo a un prezzo vantaggioso, per l'occasione, di € 5, oltre al serizio bar e agli ottimi vini delle Cantine Elda.



Per informazioni e biglietti chiamare al numero 348 69 76 171

o inviare un'e mail a info@moodyjazzcafe.it