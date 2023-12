Sul Gargano arriva Rodilandia: due piazze si trasformano in un luna park

A Rodi Garganico, per la prima volta, il 29 e 30 dicembre, piazza Garibaldi e piazza Luigi Rovelli si trasformeranno in un luna park per la prima edizione di Rodilandia.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalle attività commerciali del comune del Gargano.

Nel programma giostre, musica, spettacoli per i piccini e sorprese per i grandi.

Il taglio del nastro è fissato per venerdì alle 11. A seguire, il Duo Sangria con i suoi ritmi latini. Alle 18 c’è lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo Mika Show.

Sabato, alle 18, truccabimbi e laboratorio a tema con La Valigia Magica, e alle 18:30 si esibirà la band Civico 24. Alle 19 torna la Valigia Magica con zucchero filato, palloncini e baby dance.

Si accede al parco divertimenti acquistando un braccialetto a 2 euro a bambino e tutte le attività e le attrazioni sono comprese.

RodiLandia sarà aperto dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 22.