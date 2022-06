'Attraverso Napoli, 10 anni di passione': Luigi De Magistris presenta il suo libro a Foggia e Lucera

“Attraverso Napoli – 10 anni di passione” è il titolo del nuovo libro di Luigi de Magistris, edizioni Marotta&Cafiero, che dal 19 Aprile è in vendita in tutte le librerie. Il libro verrà presentato per la prima volta a Foggia a Parcocittà martedì 5 luglio alle ore 18, in un appuntamento promosso in collaborazione con la libreria Ubik. Un libro che mescola sapientemente foto e storie che raccontano alcuni dei momenti più importanti dei 10 anni che hanno accompagnato il mandato dell’ex sindaco di Napoli. Con la prefazione di Valeria Parrella, i 51 racconti scorrono nelle 160 pagine accompagnati dalle 85 fotografie di Velia Cammarano, Gigi Valentino e Alessandro Capuozzo.

“Un libro che mi ha emozionato, perché nelle fotografie e negli episodi narrati si vivono dieci anni di vita spericolata, sempre sul filo dell’alta tensione e dell’adrenalina. Essere sindaco di Napoli per me è stata un’emozione immensa. Il sindaco del popolo, fuori dai partiti, contro il sistema. Napoli è passione e con passione e amore ho dedicato dieci anni della mia vita alla città che mi ha visto nascere e che è per me città della vita”, commenta l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Ingresso libero. Per info 3207688498 e parcocittafoggia.it.

Alle 20.45 De Magistris presenterà il suo libro a Lucera, ospite della cremeria Letteraria.