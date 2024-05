A Lucera un weekend con il mercatino del libro

Sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 17 presso lo stadio comunale di Lucera si terrà il mercatino del libro. Si tratta di una delle iniziative organizzate dall’ente di formazione ‘Format’ e da Lucera Calcio.

“Il nostro obiettivo – spiega il direttore di ‘Format’ e socio dell’Asd Lucera Calcio, Antonio Dell’Aquila – è quello di promuovere molteplici iniziative legate allo sport, alla cultura e al tempo libero per rendere lo stadio un luogo non semplicemente legato alle partite di calcio domenicali, ma costantemente aperto e fruibile a tutti. Questo evento, assieme a ‘Lucera Fitness’ che recupereremo a breve dopo essere stati costretti a rinviarlo causa maltempo, ‘Arte in campo’, ‘Animalia’ e altre iniziative, si pone l’obiettivo di proseguire nelle attività di promozione dell’immagine del Lucera e della città di Lucera che, nel 2025, sarà Capitale della Cultura per la Puglia. Si tratta di eventi inclusivi, aperti a tutti, che mirano a coinvolgere le famiglie e i ragazzi del nostro territorio. Desideriamo così contribuire a mantenere alta l’attenzione su Lucera e concorrere al vivace e virtuoso movimento che, in questi mesi, ha fortemente riportato alla ribalta una città che è un autentico gioiello non solo a livello locale, ma anche nazionale”.