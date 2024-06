A Lucera la quinta edizione della rassegna Estate|Muse|Stelle

A Lucera torna la rassegna Estate|Muse|Stelle, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG che coinvolto la Regione Puglia, il Comune e il Teatro Pubblico Pugliese. Giunta alla quinta edizione e ideata per tutelare e valorizzare il sito dell’Anfiteatro Augusteo di Lucera, si terrà dal 25 luglio al 5 settembre. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 (ingresso alle 21).

Apre la rassegna, il 25 luglio, ‘FRATTO_X’ di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Leoni d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia 2018, artisti inimitabili nel panorama teatrale europeo. Il secondo appuntamento il 2 agosto è affidato a Isabella Ragonese in scena con Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista e compositore di grande talento, storico violino degli Afterhours. Parole e musica per restituire le avventure e ‘Gli amori difficili di Calvino’, raccolta di racconti assurta allo statuto di cult e divenuta oggetto di numerosi omaggi cinematografici.

Il 7 agosto, la voce inconfondibile di Ginevra Di Marco si unisce a quella di Franco Arminio. Da un’idea di Francesco Magnelli, ‘È stato un tempo il mondo’ è uno spettacolo-concerto in cui l’incontro e lo sguardo etico di questi due grandi artisti genera un viaggio per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando. Con le musiche eseguite dal vivo da Francesco Magnelli e Andrea Salvatori.

Il 24 agosto torna il grande teatro con ‘Radio Argo Suite’, una nuova edizione del fortunato spettacolo andato in scena nel 2011. Emozionante performance per voce e musica - Massimo Cordovani e Mario Di Bonito presenti sul palco - lo spettacolo è un’attualissima riflessione sulla guerra, sul potere e le sue mistificazioni. Nella riscrittura di Igor Esposito dall’Orestea di Eschilo, a dare corpo a tutti i personaggi è Peppino Mazzotta, interprete di solida formazione teatrale, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Ispettore Fazio ne ‘Il commissario Montalbano’.

A chiudere il cartellone di ‘PrimaVera’ al Garibaldi per Estate|Muse|Stelle, il 30 agosto è Lino Guanciale con ‘Er corvaccio e li morti’ dove racconta le vite di personaggi malinconici e cinici, comici e sboccati, che salutano la vita perduta con irriverenza.

Il 28 luglio e il 5 settembre, inoltre, vanno in scena gli spettacoli che fanno parte della programmazione targata Teatro Pubblico Pugliese. Il primo appuntamento vedrà protagonista Francesco Cicchella con il suo ‘BIS!’ mentre per il secondo è previsto un gradito ritorno di Emilio Solfrizzi in ‘Anfitrione’.

I biglietti sono in vendita a partire dalle 10 del 27 giugno sul sito Vivaticket, presso la libreria Kubklai di Lucera (dal lunedì al venerdì 9.30-13/17-20, sabato 9.30 /13), presso il botteghino dell’Anfiteatro a partire dalle 19.30 nei giorni di spettacolo. Informazioni sugli spettacoli e le modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti sono disponibili al numero 344.5672079 dal lunedì al sabato con orario 10-12/16-20.

Prezzi dei biglietti: 22 € platea numerata, 20 € gradinata senza assegnazione di posto, 15€ under 30 gradinata senza assegnazione di posto. Sono previste riduzioni per gli over 80 e per i disabili possessori di disability card (o certificazione sostitutiva prevista dalla normativa) e per un loro accompagnatore. L’accesso dei disabili in carrozzella sarà consentito nei limiti dei posti previsti dal piano di sicurezza. I biglietti avranno un costo di 11€ in platea numerata 10 € in gradinata senza assegnazione di posto.

(programma in aggiornamento)