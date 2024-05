A Lucera la prima edizione de 'La città in movimento'

Si terrà domenica 12 maggio dalle 10 alle 12 allo stadio comunale di Lucera (ingresso libero) l’evento ‘La città in movimento’, manifestazione dedicata al fitness e organizzata dall’ente di formazione Format e dall’Asd Lucera Calcio. Nella stessa giornata e nella stessa location, dopo il successo dello scorso fine settimana, sarà riproposto anche il mercatino del libro.

“Obiettivo di questa prima edizione – spiega Antonio Dell’Aquila, direttore di Format e socio del Lucera Calcio – è quello di promuovere l’attività sportiva e proseguire nelle attività di promozione dell’immagine di Lucera che, nel 2025, sarà Capitale della Cultura per la Puglia. Gli intervenuti avranno anche l'opportunità di partecipare a una visita guidata della città, condotta da guide specializzate. Questo tour includerà i principali luoghi d'interesse di Lucera, permettendo ai partecipanti di scoprire le bellezze e la storia della città. Lo sport può e deve contribuire a mantenere alta l’attenzione su Lucera e concorrere al vivace e virtuoso movimento che, in questi mesi, ha fortemente riportato alla ribalta una città che è un autentico gioiello non solo a livello locale, ma anche nazionale”.

L’evento è patrocinato da Comune di Lucera, Regione Puglia, Camera di Commercio, Fondazione Monti Uniti.