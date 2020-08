'Lucera, prima del sipario': passeggiata con guida turistica tra le strade della città amata da Federico II

Passeggiata con guida turistica abilitata tra le strade di Lucera alla scoperta della storia della città amata da Federico II.

Informazioni sull'evento

'Lucera, prima del sipario' un evento per scoprire insieme una città unica per la sua continuità storica: dalle popolazioni italiche sino all'800, passando dai romani agli svevi e angioini. Una guida turistica abilitata porterà a conoscere la 'chiave di Puglia' con un walking tour in concomitanza con la stagione teatrale dell'Anfiteatro organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese. Sarà un giro alla scoperta dei dettagli più nascosti, quali gli elementi romani di riuso o le architetture arabeggianti e le ricche dimore private di questa città splendida amata da Federico II.

La visita ha una durata totale di circa 2 ore. L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto di tutte le norme anti-COVID vigenti, in particolare secondo le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative" del 10 giugno 2020 della Regione Puglia.



Attività patrocinata dalla Delegazione FAI di Foggia. La guida turistica parla anche la lingua inglese.

Costo del biglietto: € 10,00 dai 15 anni in su.



Per maggiori informazioni



mail: info@trawellit.it

cell. +39 327 172 7910

Scopri di più su Trawellit e sui nostri eventi.



Trawellit è vincitore PIN > pingiovani.regione.puglia.it