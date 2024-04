Tommaso Nencioni a Lucera con il saggio ‘Crisis: Non c’è che crisi’

Venerdi 26 aprile alle 19 presso la sala Mechanè a Lucera, lo storico e saggista Tommaso Nencioni presenterà la sua ultima fatica editoriale dal titolo ‘Crisis: Non c’è che crisi’ (Asterios, 2023).

‘Crisis: Non c’è che crisi’. Nelle nostre società la crisi, da evento congiunturale, si è trasformata in un orizzonte permanente, la cornice entro la quale si iscrive l'intero nostro agire politico e sociale. Il volume rintraccia le genealogie della crisi attuale nei nodi non sciolti che hanno contraddistinto le nostre società e i nostri sistemi economici a partire dagli anni Settanta del Novecento, secondo la lettura di economisti e sociologi come Wolfgang Streeck, David Harvey o Giovanni Arrighi.

Con particolare vigore a partire dagli anni Novanta, la crisi ha avuto un forte impatto sui sistemi politici democratici sorti dal secondo dopoguerra. Sono tornate a farsi sentire alcune aporie da sempre caratterizzanti i sistemi liberali, che il volume analizza a partire da classici come Machiavelli, Tocqueville o Gramsci. E proprio in autori come Gramsci e Machiavelli, ma anche nelle storie dell'Esodo o nella riflessione contemporanea sul populismo l'Autore individua alcune piste per tornare a pensare l'emancipazione e la democrazia.