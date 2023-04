Morgan in concerto a Lucera: l'ex frontman dei Bluvertigo live al Teatro dell'Opera con la Melos Orchestra

La festa continua con Morgan. La Compagnia Strumenti e Figure prosegue le celebrazioni per i suoi 25 anni di attività con un altro imperdibile appuntamento musicale a Lucera, città in cui un gruppo di giovani animati dalla passione per l’arte sono diventati professionisti affermati.

Dopo il successo della serata con Dolcenera per il tradizionale Concerto di San Giuseppe, sabato 15 aprile, alle 21, il sipario del Teatro dell’Opera si aprirà per Marco Castoldi, in arte Morgan, accompagnato dalla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio.

L’evento, che segue di pochi giorni “StraMorgan”, il grande show musicale in onda su Rai2, si annuncia come un irripetibile viaggio tra generi e linguaggi musicali diversi che si intersecano, proprio nello stile eclettico e poliedrico che contraddistingue il cantautore, polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale, talent scout e fondatore dei Bluvertigo.

E così, sarà suggestivo il passaggio dalle cover del grande cantautorato italiano del passato, con brani di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Domenico Modugno e Franco Battiato, ai successi dei Bluvertigo e a quelli dello stesso Morgan come solista.

“Sarà un’altalena di emozioni – afferma Francesco Finizio – tra riproposizioni, riletture e cambi di prospettiva che possono riuscire solo a Morgan, la cui produzione abbraccia molti ambiti musicali e tende alla divulgazione di musica di qualità e alla riscoperta di grandi cantautori italiani. Perciò siamo certi che questo concerto affascinerà e coinvolgerà in modo particolare il pubblico”.

Quello di sabato prossimo è il secondo dei tre gli eventi organizzati per il 25° di Strumenti e Figure in collaborazione con Murialdomani e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Cdb produzioni e di Barley Arts.

Per informazioni sul biglietto di questa data e per la prossima con Mario Venuti (6 maggio), si può contattare il numero 06.92919780.

MORGAN

Marco Castoldi, in arte Morgan, nasce a Milano nel 1972. Divenuto popolare con i Bluvertigo (di cui è cantante e polistrumentista), pubblica il suo debutto da solista, “Canzoni dell’appartamento” con cui vince il Premio Tenco.

Scrive poi la colonna sonora per il film di Alex Infascelli “Il siero della vanità”, successivamente pubblicata sul mercato discografico col titolo “Il suono della vanità”.

Nel settembre 2004, dopo aver riproposto in concerto l’intero album “Non al denaro non all’amore né al cielo” di Fabrizio De André, ispirato all’ “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters e uscito originariamente nel 1971, pubblica su Cd la sua rilettura di quel 33 giri. Continuando un’eclettica attività artistica, Morgan pubblica nel 2007 un nuovo album da solista, “Da A... ad A”. Dal 2008 partecipa come giurato alla trasmissione televisiva “X Factor” e nel 2009 pubblica Italian Songbook Vol. 1, disco di cover cantate in italiano e in inglese, dove reinterpreta canzoni di Gino Paoli, Domenico Modugno e altri cantanti che hanno segnato la storia della canzone italiana. Segue la raccolta Morganicomio, in cui è contenuta "La sera". Nel 2011 ritorna nuovamente come giudice alla quinta edizione di X Factor. Ha partecipato con Bugo a Sanremo 2020.

STRUMENTI E FIGURE

Il 4 ottobre 1998 nel piccolo teatro parrocchiale dell’Opera San Giuseppe di Lucera un gruppo di giovani attori e musicisti mettono in scena “Smascherando”: è la presentazione ufficiale di Strumenti e Figure. I primi anni di attività della Compagnia esplorano un repertorio di musical che spazia da Jesus Christ Superstar a Sette Spose per Sette Fratelli, il Sogno di Giuseppe.

L’attività di produzione della Strumenti e Figure prosegue con classici della commedia musicale italiana di Garinei&Giovanni come Aggiungi un posto a tavola, Se il tempo fosse un gambero e titoli internazionali, The Blues Brothers, Sister Act, Cabaret, sempre rigorosamente tradotti in italiano.

La messa in scena del musical originale “La Buona Novella” (2005), con le musiche di Fabrizio De André, approda al Sanremo Musical Festival, riscuotendo importanti riconoscimenti e rappresenta una prima tappa fondamentale per Strumenti e Figure.

Dal 2005 in avanti, il sodalizio, animato dalla passione per l’arte, punta sulla continua formazione dei suoi protagonisti. Concentrandosi sul discorso musicale, al suo interno prendono forma due interessanti progettualità artistiche, il gruppo vocale Gospel Italian Singers e la Melos Orchestra.

Ed è proprio attraverso queste due produzioni che la Strumenti e Figure vanta collaborazioni con artisti di chiara fama nazionali ed internazionali: Katia Ricciarelli, Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Morgan, Mario Venuti, Fausto Leali, Mogol, Bianca Atzei, Mariella Nava, Sagi Rei, Sweet Lu, Emma O’Connor, Ella Armstrong, Sherrita Duran, Claudia Marss, Pippo Franco, Gatto Panceri, Cheryl Porter, Francesco Baccini, Marco Morandi, Valerio Zelli, Silvia Mezzanotte, Valerio Scanu, Marco Carta, Maurizio Solieri, Graziano Galatone, Giò Di Tonno, Dirotta su Cuba, spettacoli recital di supporto come Michele Placido, Flavio Bucci, Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Dario Vergassola, Maria Grazia Cucinotta.

Nell’ultimo tour “Gospel Italian Singers” (XI edizione) con la special guest internazionale Claudia Marss (7 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023) ha registrato un record di 47 concerti in 30 giorni sull’intero territorio nazionale.

Negli ultimi anni, ha avviato una seria progettualità con diversi Enti, Pubblici e Privati, Regionali, Fondazioni e Agenzie di sviluppo territoriale. Ma il giusto premio alle molteplici attività arriva nel 2021, quando la Strumenti e Figure viene riconosciuta dal Ministero della Cultura e la sua attività rientra nel FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

Impegnata nel Sociale, contribuisce regolarmente nelle progettualità della Cooperativa Paidos di Lucera, del Consorzio Opus di Foggia, negli ultimi due anni frequenti sono le collaborazioni con l’Istituto Penitenziario di Lucera e di San Severo.