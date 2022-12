A Lucera apre la pista di pattinaggio permanente

Un taglio del nastro di tutto rispetto quello previsto per una nuova innovativa struttura, una pista di pattinaggio permanente su ghiaccio sintetico realizzata presso il circolo ‘Padel Dream’ di Lucera, di proprietà della società trentina Ice Dream Srl, affidato in gestione alla Padel Dream Ssd.

La struttura sportiva si trova in via Delle Porte Antiche. Come per il campo da padel anche questa volta la società ha voluto investire nel lungo termine dotandosi di un impianto dagli alti standard qualitativi, con un’illuminazione a led ed installazione di pannelli fotovoltaici, soluzione questa che apporterà un notevole risparmio energetico a favore dell’ambiente e che ne consentirà la fruizione soprattutto negli orari serali.

Il grande evento di inaugurazione è fissato per giovedì 22 dicembre, dalle 18.30; ospiti d’eccezione saranno Oreste Castagna, direttamente da Rai Yoyo, già voce del pupazzo Dodò, uno dei beniamini della tv dei piccoli che ci incanterà con le sue magiche 'CartaStorie, Storie di Natale'. A seguire Andrea Agresti de 'Le Iene' che coinvolgerà il pubblico con la sua simpatia unica e irriverente. E poi ancora musica, animazione per bambini, open buffet, giochi e tanto divertimento per una festa esclusiva piena di magia a pochi giorni dal Natale. L'evento è aperto a tutti. Per chi vuole provare subito la pista, è riservato uno sconto del 50% sul costo del biglietto* (noleggio pattini incluso)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì: 15-23 – sabato e domenica: 10-23