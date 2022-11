Lucera e la Daunia sbarcano su Rai5 in Art Rider

Mercoledì 9 novembre, alle ore 21:15, su Rai 5 andrà in onda una puntata di "Art Rider" dedicata alla Daunia: si parte da Manfredonia, per poi far tappa a Lucera e in successione Troia e Ascoli Satriano, giungendo infine a Venosa.