Dolcenera a Lucera: concerto al Teatro dell'Opera con la Melos Orchestra

Dolcenera torna in provincia di Foggia. La cantautrice salentina sarà protagonista in un concerto insieme alla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio, in programma sabato 18 marzo al Teatro dell’Opera di Lucera. Si tratta del primo di tre appuntamenti organizzati per festeggiare i venticinque anni di attività artistica della Compagnia lucerina Strumenti e Figure.

Info e prenotazioni: 06.92919780

Nata a Galatina (provincia di Lecce) il 16 maggio del 1977, Emanuela Trane (il cui nome d’arte Dolcenera è un chiaro omaggio a uno dei più celebri brani di Fabrizio De Andrè), dopo una lunga collaborazione con il musicista Francesco Sighieri (con il quale fondò il gruppo ‘I codici zero’ che apriva i concerti degli Articolo 31), pubblica il primo singolo nel 2002 ‘Solo tu’, con il quale partecipa al programma ‘Destinazione Sanremo’ nel quale venivano selezionati gli artisti che avrebbero partecipato al festival di Sanremo del 2003 nella sezione ‘Proposte’, che la vedrà vincitrice con il brano ‘Siamo tutti là fuori’. In quella occasione, Dolcenera si aggiudicherà anche il Premio Sala Stampa, Radio e Tv.

L’anno seguente, parteciperà e vincerà la seconda edizione di Music Farm, reality show che vedeva la partecipazione di cantanti famosi. Nel 2006 torna a Sanremo con il brano ‘Com’è straordinaria la vita’, grazie al quale conquista il secondo posto nella categoria ‘Donne’. Seguiranno altre tre partecipazioni al festival: nel 2009 con ‘Il mio amore unico’, nel 2012 con ‘Ci vediamo a casa’ e nel 2016 con ‘Ora o mai più’.

Nella sua carriera ha pubblicato ben sette album in studio e due raccolte. L’ultimo lavoro discografico è ‘Anima Mundi, pubblicato nel dicembre del 2022. Nella sua carriera, vanta anche la partecipazione come attrice in tre film, oltre al ruolo di coach nella quarta edizione del talent show ‘The voice of Italy’, vinta da Alice Paba, che faceva parte proprio della squadra di Dolcenera.