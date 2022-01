Lucera con l'Anfiteatro romano protagonista nel video marketing immobiliare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La città di Lucera con il suo Anfiteatro romano è stata protagonista del video marketing immobiliare grazie al professionista Eugenio Forcelli. Il video realizzato dall’agente immobiliare lucerino è stato, infatti, selezionato tra i 3 finalisti nella categoria “video emozionali” del Wrewa 2021 - Whommy Real Estate Video Awards, che prende il nome da Whommy Ltd, la società inglese che edita i video immobiliari di tutta Italia (best rookies, alternatives, testimonials, l-video e r-video erano le altre categorie dei video in gara). Il 1° Festival del Video Immobiliare, andato in scena il 16 dicembre scorso al Teatro Petrella di Longiano, in provincia di Cesena, è stato ideato da Paolo Marcigliano, autore del libro “Video Marketing Immobiliare - come vendere case grazie ai Video e ai Social Network” (edito da Flaccovio Editore).

"Tutto è iniziato proprio da questo volume, che ho letto durante il primo lockdown. Chiuso nelle mura della mia casa ho avuto molto tempo a disposizione e ho deciso di investirlo in formazione, approfondendo le nuove strategie di marketing e sviluppando idee innovative che mi permettessero di offrire ai clienti servizi esclusivi", racconta Eugenio Forcelli, titolare dell’agenzia Centro Casa di Lucera, che continua: "Sono entrato nella community Video Marketing Immobiliare e successivamente ho seguito anche un corso in presenza a Bologna, dove ho conosciuto Paolo, che mi ha insegnato a mettere in pratica la tecnica di vendita del video marketing immobiliare. Poi non mi sono mai fermato e sono stato il primo in Capitanata ad aver utilizzato il video marketing, che rappresenta non solo uno strumento per promuovere la vendita di soluzioni immobiliari, ma permette anche di raccontare il territorio e il suo patrimonio artistico". L’imprenditore lucerino - insieme ai colleghi Alessandro Rizzoli, Lucia Baù e Susanna Menegotto - si è fatto notare tra i circa 2000 video agenti immobiliari presenti in Italia e gli oltre 1.500 video candidati. "Una bella soddisfazione", spiega entusiasta Eugenio, "che ci spinge a fare sempre meglio, per trasmettere emozioni e far sognare chi è alla ricerca di un immobile in cui vivere o lavorare nella città di Lucera".