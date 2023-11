A Lucera i più piccoli chiedono agli adulti l'impegno per una città a misura di bambini

Lucera capitale dei diritti dei bambini per due giorni. I prossimi 18 e 19 novembre, la città sveva sarà animata da una serie di iniziative organizzate dalla Camera Minorile di Capitanata per celebrare il 34° anniversario dell’approvazione ONU della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Gli eventi si terranno nell’ambito di ‘Go Blue’, appuntamento nazionale di UNICEF e ANCI durante il quale, in moltissimi comuni italiani, i principali monumenti delle città saranno illuminati di blu per la Giornata Mondiale dell’Infanzia.

Si comincia sabato 18 novembre a partire dalle 9.30 nell’ex Convento di San Pasquale dove i bambini saranno i protagonisti di un momento di confronto con istituzioni e associazioni. Titolo dell’iniziativa è ‘Non perdiamoci di vista’ con i più piccoli che chiederanno agli adulti di prendere impegni concreti per realizzare una città a misura di bambino.

Il giorno dopo in villa comunale a partire dalle 10 le associazioni che hanno aderito all’iniziativa daranno il loro contributo con momenti ludico-ricreativi rappresentando i diritti fondamentali dei fanciulli e degli adolescenti.

“Lucera ha accolto questa iniziativa – dichiarano Anna Lucia Celentano e Milena De Troia, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera Minorile di Capitanata – con grande entusiasmo. Il sindaco Giuseppe Pitta, così come le scuole e le associazioni si sono subito mobilitati, dando una disponibilità piena e attivandosi per tutto ciò che renderà uniche e bellissime queste giornate. L’idea che ci unisce è che solo attraverso una reale collaborazione di istituzioni e realtà associative si può intervenire con efficacia a sostegno e tutela delle persone fragili, dei bambini in particolare”.

“Anche Unicef aderisce alle giornate lucerine – dichiara Maria Emilia De Martinis, presidente Comitato Unicef Foggia – e gli eventi sono aperti a tutti, sarà una grande festa con una partecipazione bella, attiva, colorata e gioiosa da parte di bambini e adulti”.

Lucera, poi, passerà idealmente il testimone a San Giovanni Rotondo per la giornata del 20 novembre. Nella città di San Pio, lunedì mattina diversi avvocati della Camera Minorile di Capitanata si recheranno presso l’Istituto scolastico comprensivo ‘Dante-Galliani’ dove leggeranno ai bambini le ‘fiabe giuridiche’ con lo scopo di avvicinare adulti e più piccoli in modo fantastico al delicato mondo dei diritti. Sempre nell’ambito della Giornata Mondiale dei Diritti di tutti i Bambini, il 15 dicembre la Camera Minorile ha organizzato un incontro formativo e di confronto sui minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, con particolare approfondimento del ruolo del tutore volontario.