L'anfiteatro augusteo di Lucera accoglie 'Il Barbiere di Siviglia'

Proseguono gli appuntamenti di "Estate|Muse|Stelle 2021”, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo fino al 25 settembre.

Il 4 settembre alle ore 21 sarà in programma “Il Barbiere di Siviglia”. L'Associazione Belcanto, nell'ambito del Progetto Operastudio PUGLIA 2021, con il Patrocinio e il sostegno della Regione Puglia e del Tpp e la coorganizzazione del Comune di Lucera, presenterà presso la suggestiva cornice dell'anfiteatro Augusteo di Lucera l'opera buffa in due atti di G. Rossini "Il barbiere di Siviglia" in forma di concerto. Protagonisti saranno gli artisti, provenienti da tutto il mondo, che avranno partecipato al laboratorio lirico Operastudio Puglia sotto la guida del grande Maestro di Canto italiano, Maria Gabriella Cianci, diretti dal M. Steven Guadagno di New York e accompagnati dall'orchestra Ensemble lirico italiano. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà al Teatro Garibaldi di Lucera.