Luca Zingaretti illuminerà il sabato sera nell’anfiteatro di Lucera

Sarà un sabato sera d’autore quello in programma il 5 settembre a Lucera con Estate, Muse, Stelle, la rassegna culturale all'Anfiteatro di Lucera, sostenuta da Comune di Lucera, MIBACT, con fondi FesrFse 2014_20-PiiiL Cultura-Regione Puglia/Assessorato all'industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali/Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, in programma dal 12 agosto al 15 settembre 2020. Dopo l’ultimo spettacolo II Federico con la Compagnia del Sole, Flavio Albanese e la regia di Marinella Anaclerio, a salire sul palco sarà Luca Zingaretti ne La Sirena, dal racconto Lighea, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Accompagnato dalle musiche del Maestro Germano Mazzocchetti, Luca Zingaretti non è solo interprete ma anche curatore della regia e dell’adattamento drammaturgico. Uno spettacolo in cui trova spazio - nell’interpretazione di un grandissimo attore italiano - in un percorso tra la carnalità del presente e la spiritualità dell’antichità, la ricchezza della poesia della terra siciliana su cui sembra palpitare quella melensa e liquorosa stasi del vivere che connota gran parte dei paesaggi e degli uomini.

“Estate, Muse, Stelle sta riscuotendo un bel successo di pubblico e di critica, e questo grazie al bel lavoro di squadra che si è innescato attorno a questo progetto – ha sottolineato il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese alla fine dello spettacolo II Federico -. Questo Anfiteatro merita palcoscenici importanti, e stiamo lavorando affinchè ci sia una programmazione continua che consenta una fruizione all’altezza con lo spessore storico-culturale del luogo”. Tra i partner che maggiormente hanno creduto nella rassegna culturale lucerina c’è la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. “La Fondazione dei Monti uniti è da tanti anni al servizio di questo territorio, ha fatto la sua parte assieme ad altri partner e speriamo che questo posto diventi uno dei punti della rinascita della cultura a Lucera e in Capitanata”, ha dichiarato Roberto Lavanna, in rappresentanza della Fondazione presieduta da Aldo Ligustro.