Luca Cicolella ai Festival di Borgio Verezzi e Cervo: le importanti rassegne italiane premiano l’attore foggiano

Il Festival teatrale di Borgio Verezzi e il Festival di Musica da Camera di Cervo sono tra le più importanti e prestigiose manifestazioni teatrali e musicali italiane e quest’anno, per il terzo anno di fila, vedranno tra i protagonisti l’attore e regista foggiano Luca Cicolella, che sarà in scena il 5 e 6 agosto – e in doppia replica il 7 agosto – con ‘Ulisse’, spettacolo che, tra l’altro, sancisce il gemellaggio tra i due importanti festival essendo il primo e solo rappresentato in entrambe le manifestazioni.

Luca, diplomato all’accademia del Teatro Nazionale di Genova e oramai attivo da tempo nel panorama teatrale italiano, ha negli ultimi anni collezionato successi nel territorio ligure, anche grazie agli spettacoli legati alle vicende del mare che ogni anno animano il Porto Antico del capoluogo. In coppia con Igor Chierici, regista e attore genovese – ideatore del Sea Stories Festival – l’attore pugliese ha già partecipato al Festival di Borgio Verezzi con ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, di cui ha curato la regia e ‘La leggenda di Moby Dick’, in cui era anche interprete.

“Essere a Borgio Verezzi e Cervo per me e per noi è un grandissimo onore.” – ha detto Cicolella –. Dopo la forte emozione del 2018, data dall’assegnazione del premio di ‘spettacolo più innovativo’ del Festival per La leggenda di Moby Dick, e dello scorso anno, l’orgoglio quest’anno è ancor più grande ed è dato anche dalla possibilità di sancire, con Ulisse, il gemellaggio tra due festival che rappresentano una roccaforte della cultura italiana. Ci hanno, tra l’altro, chiesto di portare lo spettacolo in doppia replica per consentire al pubblico di guardare gli spettacoli in piena sicurezza e, dopo il periodo complesso vissuto, sentire la voglia di supportare il teatro e la cultura così è bellissimo”.

Il cartellone del Festival di Borgio Verezzi infatti (consultabile qui https://www.festivalverezzi.it/cartellone/il-calendario-2020/) prevede nomi e spettacoli prestigiosi ogni anno e non rinuncia, oramai, alla presenza di Luca Cicolella e Igor Chierici, indubbiamente amati e seguiti sempre più dal pubblico. L’Ulisse li vedrà in scena assieme a Bruno Ricci, Cristina Pasino e Edmondo Romano, ideatore delle musiche e della suggestiva colonna sonora che ha incantato la scorsa estate il pubblico del Porto Antico di Genova. “Tornare a sentire forte il calore del pubblico è ciò di cui più avevo bisogno” – ha dichiarato l’attore foggiano – e non vedo l’ora di essere di nuovo sul palco assieme ai miei colleghi e farlo qui in Liguria è sempre un immenso piacere. Questa terra, ogni anno, tanto dà alla cultura e a chi come noi investe tempo ed energie per regalare una serata di bellezza. Mi piacerebbe tanto che fosse così sempre e ovunque, soprattutto nella mia amata Puglia in cui spero sempre di poter tornare con spettacoli e progetti teatrali di livello, ritrovando magari altrettanto supporto, che a volte, a essere sincero, è mancato”.

Luca Cicolella, che a febbraio è stato protagonista a Foggia de ‘Gli innamorati’ di Goldoni e non ha smesso di recitare nel periodo di lock down grazie al progetto ‘Attori in quarantena’ e la miniserie ‘Le Cosmicomiche’ per il Teatro Nazionale di Genova, continuerà la stagione teatrale ligure con letture de ‘Il bar sotto il mare’ di Stefano Benni, in programma a fine agosto al Porto Antico.