Due foggiani nella serie tv con Luisa Ranieri: gli attori Trombetta e De Michele sono due agenti in 'Lolita Lobosco'

C'è anche un pezzo di Capitanata in 'Lolita Lobosco', la nuova serie televisiva, con protagonista Luisa Ranieri, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che andrà in onda su Raiuno a partire da domani sera.

La serie racconta le vicende della poliziotta Lolita (Luisa Ranieri), che dopo alcuni anni trascorsi nel Nord Italia, fa ritorno nella sua Bari, con l'incarico di vicequestore a capo di una squadra di soli uomini. Nei quattro episodi che andranno in onda il personaggio non dovrà solo indagare su casi complessi, ma anche sfidare i pregiudizi e gli stereotipi sul lavoro.

Accanto alla Ranieri e agli altri personaggi interpretati da Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Giulia Fiume, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino, ci saranno anche due attori della provincia di Foggia: il giovane Giovanni Trombetta e Vincenzo De Michele. Entrambi interpretano due agenti di polizia che faranno parte del team guidato dalla Lobosco/Ranieri.

Per Trombetta, originario di Torremaggiore, si tratta dell'esordio in una serie televisiva, dopo le esperienze come animatore nel film 'Tutto può accadere nel villaggio dei miracolo' di Modestino Di Nenna, la partecipazione in uno spot della Vodafone e il ruolo da co-protagonista nel mediometraggio 'L'amico' di Dario Baldi.

Più lunga l'esperienza del manfredoniano De Michele, che nel proprio curriculum vanta partecipazioni in ben 12 serie tv (tra cui 'Squadra antimafia', 'Rosy Abate 2' e 'Trust'), e altrettante nel cinema (l'ultima nel film 'L'Amore non si sa').