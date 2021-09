Il grande metal a Foggia: 'Agli archi di villa Maria' ospita i Fingernails e cinque band foggiane

Per la prima volta a Foggia, nella splendida location de "Agli archi di villa Maria", una delle band che hanno fatto la storia del Rock Metal italiano: i Fingernails. La leggendaria band Speed Metal romana fondata nel 1981 è una delle pochissime realtà ancora attive che ha creato e visto nascere il movimento Metal in Italia ed all'estero.

1981-2021 - Da 40 anni sempre diretti e senza fronzoli, definiti dalla stampa specializzata i "Motorhead italiani", con il loro sound marcio e devoto al punk'n'roll renderanno la serata indimenticabile.

A contribuire la "rinascita" ancora piu' appetitosa ci saranno i Rocky Horror F.s. (Hard Rock Crossover dal 2002), i Nexxt (Thrash Metal dal 1997), i Bifrost (Prog Death Metal dal 2004), i Mass Murder (Brutal Death Metal dal 2013) e le "nuove leve" Mater InfectaA (Black Metal).

L'evento sara' OPEN AIR, solo in caso di pioggia il festival si sposterà in una delle sale interne e quindi si svolgerà ugualmente al chiuso. In base alle nuove disposizioni governative, l’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass.

Il pass sarà controllato all’ingresso tramite un’applicazione che consentirà di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali. Per i non vaccinati ricordiamo che sarà sufficiente un tampone negativo e che quest’ultimo ha validità di 48 ore, consigliamo, pertanto, di effettuare il test il giorno prima o il giorno stesso dell’evento.

Il festival avrà posti limitati e il contributo per l'ingresso sarà di 10 euro. Si raccomanda vivamente la prenotazione anticipata per poter avere garantito l'accesso alla serata.

Non ci saranno prevendite e l'ingresso sarà consentito solo dopo il controllo del green pass.

Food and beverage saranno curati direttamente dallo staff di "Agli archi di villa maria" e oltre a diversi tipi di birra e bevande varie si avrà la possibilità di avere tutti i tipi di specialità gastronomiche pugliesi (pizze, paposce, panini e vegan food).

Saranno presenti all'interno della location stand di vendita e promozione musicale di CD ed abbigliamento Metal.

PER PRENOTAZIONI, INFO E/O CONTATTI: metalzone2021@libero.it

