Patto d'amicizia tra Lions: di Lucera, dei Monti Dauni Meridionali e di Bergamo

In seguito ad una sorta di gemellaggio tra i Lions Monti Dauni Meridionali, Lions Lucera e i Lions di Bergamo, le associazioni si incontrano, visitando reciprocamente le città che hanno stretto il 'Patto di Amicizia'. Nel mese di maggio, una delegazione composta da 20 persone aveva visitato la città di Bergamo, venendo accolti con una cerimonia in una serata di gala, alla presenza delle massime autorità del territorio. Gli 'amici' di Bergamo organizzarono anche un tour per mostrare e far conoscere l'arte, la cultura e le bellezze di Bergamo.

Per ricambiare la massima ospitalità, i Lions dei Monti Dauni e Lions Lucera, hanno organizzato una quattro giorni che vedrà ospiti gli 'amici' bergamaschi. Dal 16 al 19 giugno, ospiteranno i Lions Bergamo Città dei Mille, con l'intento di far conoscere il nostro territorio lontano dal loro ma, ma anche molto simile per la presenza di montagne e pianure racchiuse nello stesso territorio.

Dal castello di Deliceto alla Abbazia di San Leonardo, dalla Basilica di San Michele Arcangelo alla Basilica Maria Santissima di Siponto, queste alcune delle mete che verranno visitate in quei giorni. Suggestivo sarà il concerto lirico che si terrà venerdì 17 giugno, nella Chiesa Addolorata di Troia, del Coro Polifonico "Jubilate Deo" dell'Accademia Andrea Chenier di Foggia, diretto dal Maestro Carmen Battiante, Soprano Nunzia La Forgia e, al pianoforte Antonio Nardella.