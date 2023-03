Lino Guanciale al Teatro Verdi con 'Non svegliate lo spettatore'

Prezzo non disponibile

Un nuovo spettacolo si inserisce nel cartellone della stagione teatrale 2022/2023 del Comune di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il prossimo 26 maggio sul palco del Teatro Giuseppe Verdi arriva infatti Lino Guanciale (Ph. Manuel Scrima) con “Non svegliate lo spettatore” (sipario ore 21.00).

“Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo – afferma il regista e compositore Davide Cavuti – I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale e storico. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino) è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide dell’esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura, formazione e apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati”.

Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di uno straordinario attore quale Lino Guanciale e il commento musicale del maestro Davide Cavuti.

