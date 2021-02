Tornano gli 'Incontri extravaganti' del Liceo Lanza in versione 'virtual line': Silvia Avallone presenta il romanzo 'Un'amicizia'

Ripartono in un nuovo ‘format’ gli ‘Incontri Extravaganti’ nell’ espressione ‘Virtual Line’, più agile e adatta al tempo che stiamo vivendo. Agile e allo stesso tempo densa di contenuti, significati e emozioni, se pensiamo che la prima ospite con cui ho deciso di inaugurare questa nuova fase della Rassegna, giunta a tredici anni di vita, è la scrittrice Sivia Avalloner, un’autrice molto amata da tutte le generazioni di lettori, che torna al ‘Lanza’ per la terza volta per presentare il suo ultimo bellissimo libro ‘Un’amicizia’. L’incontro, in programma giovedì 11 febbraio alle ore 11, sarà in live streaming sul canale Youtube della scuola, il cui link sarà disponibile sulla bacheca del sito www.lanza-perugini.gov.it.