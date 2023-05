Libro possibile, sul Gargano arriva il papà del commissario Ricciardi

Prezzo non disponibile

La XXII edizione di ‘Libri possibili’ prende forma. Trapelano, infatti, i primi nomi degli ospiti che arriveranno a Vieste per il festival in programma dal 18 al 21 luglio. Mercoledì 19 luglio lo scrittore e sceneggiatore napoletano Maurizio De Giovanni presenterà ‘Sorelle’, la nuova indagine dell’ex agente dei servizi segreti Sara Morozzi, amatissima eroina femminile creata dalla sua penna.

Tra i più affermati 'giallisti' in Italia e all'estero, De Giovanni è per tutti il padre del Commissario Ricciardi e dei 'Bastardi di Pizzofalcone', le due serie di romanzi divenute fiction da record di ascolti in TV. Affascinanti, unici e avvincenti i romanzi di De Giovanni sono ricchi di suspance e spaziano dal poliziesco, al thriller indagando anche nel mondo interiore dei personaggi, con un intreccio a più fili narrativi che sorprende e fa riflettere.