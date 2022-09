Privo degli arti inferiori a causa del farmaco talidomide: "Grazie a Dio non sono perfetto"

Negli anni '50/'60 fu molto in uso un farmaco anti nausea, il Talidomide. Un farmaco non sperimentato che provocò grosse malformazioni ai feti. Ne è testimone Antonio Ciuffreda, l'autore del libro 'Grazie a Dio non sono perfetto0, che nacque privo degli arti inferiori, a causa degli effetti del farmaco. Un libro che tenta di spiegare come possa essere il mondo di una persona nata con disabilità dovute all'avidità dell'uomo.

Ospitato nella sede dell'Osservatorio Comunale Permanente sulle disabilità ed il disagio sociale, di Mattinata, Antonio Ciuffreda ha incontrato i suoi concittadini, anche se lui vive fuori Mattinata da anni, e il presidente dell'Osservatorio Antonio Pietro Totaro.

Un libro di sicuro interesse, che vuole trasmettere la voglia di vivere, senza alibi anche se nati disabili. Non esistono ostacoli mentali se si capisce che si può e si deve trasmettere tutto ciò che si, è ricevuto.

I 14 capitoli che formano il libro di Antonio Ciuffreda, sono un excursus della difficile ma significativa vita di chi, per colpa di un farmaco mai sperimentato, ha dovuto fare i conti con la vita sin dalla nascita.

I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti, a favore della ricerca, alla Fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.