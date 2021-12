Dopo un periodo di pausa, tornerà a trovarci fisicamente il Prof. Trifone Gargano. Per presentare il suo ultimo lavoro “Letteratura e Sport da Dante a Pasolini”, Cacucci Editore.

“.. Lo sport ha bisogno di atleti, a tutti i livelli, e con tutte le competenze necessarie. Ma ha pure bisogno di chi sappia giocare con le parole, di chi sappia raccontarlo. Ecco l'obiettivo di questo libretto: far vedere, da Dante e fino a Pasolini, come lo Sport sia entrato nella Letteratura e sia stato raccontato, con piena dignità letteraria. Nel corso del 2021, abbiamo assistito, dietro lo schermo televisivo, a un Campionato europeo di calcio, e a una Olimpiade dello sport svoltisi entrambi con gli spalti vuoti (o semi-vuoti), per ragioni di prudenza e di sicurezza igienico-sanitaria da Covid, in nome di quel "distanziamento" che dev'essere, lo ribadisco, fisico, nient'affatto "sociale"…”



Gli eventi si svolgeranno secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sarà gradita la prenotazione per i soci, controllo obbligatorio green pass. Tesseramento obbligatorio (10 euro annuo). Ingresso con contributo d’ingresso di 3,00 euro per i Non Soci.