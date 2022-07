Leon Beal e Luca Giordano band protagonisti nel secondo appuntamento di Lunatica nel Bosco Elda

Prezzo non disponibile

Dopo il primo entusiasmante appuntamento con Simona Bencini e il suo LMG 4tet, continua la rassegna musicale Lunatica nel Bosco Elda, dove l’incontro armonico tra natura, suoni e sapori trova la sua sublimazione.

Protagonista del secondo concerto - del 13 Luglio (ingresso ore 20:03 / concerto ore 21:34) - nell’incantevole e accogliente Bosco Elda, sarà il grande cantante statunitense Leon Beal, accompagnato dalla classe e dall’energia di uno dei migliori musicisti e compositori blues europei, Luca Giordano, e la sua band di ben 6 elementi.

Un musica piena - come la Luna di quel giorno - di rhythm ‘n’ blues, funk e soul che, dal pathos intenso delle ballad fino all’impeto irrefrenabile dei brani più vigorosi, scatenerà emozioni indimenticabili nella nostra amata e , già, affezionata “pratea”.

La formazione

Leon Beal (voce) / Luca Giordano (chitarra e cori) / Walter Cerasani (basso e cori) Abramo Riti (hammond e piano) Lorenzo Poliandri (batteria) / Alessandro Di Bonaventura ( tromba) / Luca Di Giammarco (sassofono).

Bosco Elda darà anche la possibilità, per chi volesse, di gustare un primo piatto (prima o/e dopo il concerto), preparato dallo chef Letizia Consalvo, insieme ai vini delle Cantine Elda o altre bevande a scelta, a un prezzo convenzionato per l’occasione.



EVENTIBRITE: https://leonbeal-lunaticanelbosco.eventbrite.it

(direttamente disponibili c/o Bosco Elda (posti limitati)



Tel. 348 69 76 171

E-mail: info@moodyjazzcafe.it

Sito: https://www.boscoelda.com/