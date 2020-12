Natale a Candela: "Leggiamo insieme le vostre letterine!"

Che regalo vuoi quest'anno? Babbo Natale e gli elfi leggeranno le letterine che avete inviato a Candela!

Se non hai ancora scelto cosa chiedere a Babbo Natale, potrai farti ispirare dalle richieste degli altri bimbi oppure goderti la visita della Casa di Babbo Natale comodamente da casa tua!

Per partecipare a tutte le attività gratuite preparate dalla Casa di Babbo Natale, non dimenticate di seguirci con un Like alla pagina.

Saremo lontani, ma vicini!