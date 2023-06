'Le quattro stagioni': il laboratorio/spettacolo ideato da Bottega degli Apocrifi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Un viaggio nel tempo che racconta lo scorrere delle stagioni, tra le note e i sonetti che hanno ispirato Antonio Vivaldi nella creazione della sua opera più celebre. “Le quattro stagioni” è un vero e proprio percorso multisensoriale ideato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi che prenderà il via il 10 luglio al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Un percorso pratico di creazione musicale estemporanea e di riscrittura musicale alternativa per i bambini da 6 a 10 anni, in cui gli strumenti adoperati non sono solo quelli tradizionali, ma vengono re-inventati per suonare assieme. Guidato dal M° Fabio Trimigno e dall’attore Giovanni Salvemini, il percorso speciale sarà un gioco/spettacolo che trasforma uno spazio in una palestra uditiva e in una nuova partitura di emozioni. “Perché la musica e il ritmo accompagnano i riti fondamentali di passaggio della vita”, spiega il M° Fabio Trimigno. Il percorso prevede 6 appuntamenti in programma al Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia il 10, l’11, il 17, il 18 e il 20 luglio dalle 10.00 alle 12.00. Giovedì 20 luglio ci sarà l’ultima tappa aperta anche alle famiglie, dalle 18.00 alle 20.00.