Giornata contro la violenza sulle donne, il corto di Alessandra Carrillo su Rai Cinema Channel

Oggi è la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Una tematica “complessa” ma che, talvolta, anche attraverso piccoli gesti, può essere compresa: iniziando a cambiare la percezione di ciò che ci sta attorno.

Il corto “Le Piccole Cose” - già vincitore del Premio "Miglior Cortometraggio" al LOVE Film Festival di Perugia 2019,- scritto, diretto ed interpretato dalla foggiana Alessandra Carrillo, è da oggi disponibile sul sito di Rai Cinema Channel.

Un corto di tre minuti contro la violenza sulle donne per raccontare che anche le piccole cose fanno la differenza nella quotidianità di una relazione.

"Grazie agli amici professionisti che ci hanno creduto, abbiamo creato, girato e post-prodotto uno short drama che vuole essere da monito per le donne in certe situazioni al limite, anche se nel quotidiano. Sono grata ai miei attori (Vincenzo Iantorno, Nathan Macchioni, Camilla Petrocelli e Federico Lucidi) ed a tutta la troupe (Cristian De Vincenzi, DOP; Flavio Gargano, musiche originali; Nazzareno Neri, Colorist; Alessio Caucci e Francesco Procacci, Sound Mix & Design) per averci messo il cuore", racconta l'autrice.

Il corto sarà anche presentato domenica 29 novembre all'evento 'W(h)o-Man', visioni e dialoghi sulla violenza di genere, in diretta streaming sulla pagina facebook di Teatro Comunale Leverano.