Lavoro alle donne vittime di violenza: confronto tra sindaci, amministratori comunali, enti formatori e agenzie

In occasione della 'Festa della donna' i comuni dell'Ambito territoriale di San Marco in Lamis organizzano un incontro partecipato sul tema 'Il Lavoro come rinascita'. Una prima tavola rotonda in cui sindaci ed assessori si confrontano con gli enti formatori e le agenzie che forniscono servizi di inclusione lavorativa presenti nel programma antiviolenza.

Il tutto parte dall'esigenza di riflessione sulle difficoltà che molte donne affrontano soprattutto, ma non solo, quando si trovano in condizioni di disagio. In questo senso, la coordinatrice del Cav (Centro Anti Violenza) da Donna a Donna, Francesca Vecera, fornirà un'analisi dei dati mentre la consigliera di parità Assunta Di Matteo tratterà della conciliazione vita-lavoro.

Ad introdurre la tavola rotonda l'assessore alla partecipazione civica che illustrerà le programmazioni future. L'evento si terrà presso l'auditorium della Biblioteca comunale di San Marco in Lamis e sarà esteso ad un massimo di 60 partecipanti muniti di green pass.

Parteciperanno i sindaci Michele Merla si San Marco in Lamis, Michele Crisetti di San Giovanni Rotondo e Matteo Vocale di San Nicandro Garganico); gli assessori ai Servizi Sociali Angelo Ianzano della città dei due conventi, Maria Pia Patrizio della città di San Pio, Daniela Carbonella del comune di San Nicandro; infine l'assessore alla Partecipazione civica Meriligia Nardella.