Laura Cappon a Foggia: l'autrice e giornalista presenta il suo graphic novel su Patrick Zaki

Si può fare un’inchiesta giornalistica attraverso le immagini? Si può inchiodare non solo una singola vicenda ma addirittura un Paese, una tirannia, in un romanzo a fumetti? Sì, si può fare. Soprattutto se a farlo è una cronista di razza, da oltre vent’anni sul suolo egiziano, inviata speciale per le principali testate italiane e internazionali. Martedì 8 marzo, alle ore 18.30, nella Sala Narrativa della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia va in scena un altro capitolo di legalità, ancora una volta organizzato insieme con la libreria Ubik: l’autrice e giornalista Laura Cappon presenta il romanzo a fumetti Patrick Zaki. Una storia egiziana (Feltrinelli, 2021), disegnato da Gianluca Costantini. Conversa con l'autrice di questo straordinario esempio di graphic journalism, la bibliotecaria Francesca Capone. Ingresso libero con green pass.

Patrick Zaki. Una storia egiziana (Feltrinelli, 2021). Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, studente egiziano iscritto a un master in Studi di genere all'Università di Bologna e collaboratore di EIPR, l'Egyptian Initiative for Personal Rights, viene fermato all'aeroporto del Cairo, mentre sta tornando a casa. Cinque sono i capi d'accusa: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Le prove sono dieci post su Facebook, ritenuti non autentici dai suoi avvocati, che inciterebbero alla rivolta. Patrick è rimasto in detenzione preventiva per 22 mesi. Nel settembre del 2021 è stato rinviato a giudizio con l'accusa di diffusione di notizie false e per aver seminato il terrore fra la popolazione con un articolo sulla situazione della minoranza cristiana in Egitto. A dicembre il giudice ha deciso la sua scarcerazione ma non lo ha assolto. La storia di Patrick Zaki ha generato una mobilitazione internazionale da parte di intellettuali, politici, giornalisti e associazioni umanitarie. Il suo non è un caso isolato: la dittatura egiziana di Abdel Fattah el-Sisi conta almeno 60.000 detenuti politici e utilizza le accuse di terrorismo contro gli attivisti e i dissidenti. Laura Cappon, da anni attenta cronista delle vicende egiziane, ha trovato in Gianluca Costantini il disegnatore dell'immagine più diffusa di Patrick Zaki e il coautore perfetto per un'opera di graphic journalism realizzata in tempo reale, ricca di interviste e approfondimenti, destinata a fare discutere e riflettere.

Laura Cappon. Giornalista, nel 2011 si trasferisce in Egitto per seguire gli anni del post rivoluzione egiziano. Ha lavorato per Rai 3, Skytg 24, Il Fatto Quotidiano, Al Jazeera English, The New Arab e Radio Popolare. Nel 2013 ha vinto il premio l'Isola che c'è per la copertura del colpo di stato egiziano e nel 2017 il premio "Inviata di Pace" del Forum delle giornaliste del Mediterraneo per i suoi articoli sulla morte di Giulio Regeni. È inviata per Mezz'ora in più, su Rai 3.