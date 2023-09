Eccezionale avvistamento sul lago di Lesina: 'Lacus' regala un'aquila anatraia agli appassionati di birdwatching

Era un’aquila anatraia maggiore quella avvistata nella terra dei laghi di Capitanata. L’avvistamento eccezionale è avvenuto ieri durante le escursioni di birdwatching organizzate nell’ambito di Lacus, in programma fino al 24 settembre.

“Eravamo a fare birdwatching lungo la sponda meridionale del Lago di Lesina ha raccontato Luciano Ruggieri, Presidente dell’associazione EBN Italia per la promozione e diffusione del birdwatching – e abbiamo visto arrivare un rapace, probabilmente aveva attraversato il mare. L'abbiamo visto in volo e poi si è posato nei campi dopo una lunga planata. Abbiamo fatto delle foto e tutti i caratteri portano all'identificazione di un'aquila anatraia maggiore, che è un rapace che nidifica in Russia e nelle zone settentrionali del continente europeo, e che sverna in Italia meridionale, raramente osservato nelle zone paludose”.

Tramite l’associazione che favorisce il rapido scambio delle informazioni tra i birdwatcher e la condivisione degli avvistamenti, la notizia ha fatto presto il giro dei birder pugliesi e molisani, che hanno subito mostrato interesse a organizzare tour nella Terra dei Laghi.

“Le potenzialità per il birdwatching sono enormi – ha continuato Ruggieri – perché i laghi di Lesina e Varano sono un ambiente particolare, unico, con una grande biodiversità – ha spiegato Ruggieri - I birdwatchers, anche europei e nordamericani, sarebbero interessati a venire a Lesina e Varano, non soltanto per la bellezza dei luoghi, ma anche perché ci sono centinaia di specie particolari, che sono interessanti soprattutto per chi viene da molto lontano”.

Non c’è soltanto il fenicottero, la specie sicuramente più rappresentativa e appariscente. Si possono osservare, ad esempio, la volpoca, il gabbiano roseo, l’avocetta. “Durante le migrazioni capitano specie rare anche per l'Italia – ha spiegato – come è successo per la pavoncella codabianca nel 2020. Pertanto, trovandosi lungo la linea migratoria, è facile che ci possano essere non solo grandi numeri, ma anche una grande qualità di specie”.

Ruggieri ha offerto suggerimenti e spunti per richiamare appassionati, segmento che può contribuire a favorire la destagionalizzazione e aprire la strada a nuove opportunità.

“I birdwatchers che vengono dall'estero o anche dal Nord Italia hanno la necessità di trovare delle strutture quali possono essere i capanni, le torri di osservazione, la tranquillità degli uccelli. Tutte queste cose devono essere sviluppate sul territorio. È per questo che siamo venuti qui a Lesina, per parlare di cosa potrebbe essere la Terra dei Laghi per il birdwatching a livello non soltanto italiano, ma europeo. Dopo essere venuto qui in questi giorni, ho intenzione di organizzare un meeting nazionale per venire qui a osservare gli uccelli, magari il prossimo anno”.