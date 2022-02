'Al Museo per carnevale': il laboratorio per bambini di Archeologica dedicato alle maschere della commedia romana

Martedì 1 marzo, in occasione delle festività del Carnevale, Archeologica s.r.l. in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia, e in particolare con il Museo del Territorio, organizza presso il museo un'attività ludico-didattica dedicata ai bambini da 6 a 10 anni, mirata alla conoscenza delle maschere e del teatro romano nell’antichità.

Presso il laboratorio didattico del Museo del Territorio, in via Arpi 155 - Foggia, martedì 1 marzo alle ore 10.00, si terrà il laboratorio “Le maschere della commedia romana”: dopo una breve introduzione sull'evoluzione del teatro nell'antica Roma e dopo aver illustrato le diverse maschere utilizzate nella commedia romana, i bambini realizzeranno la propria maschera romana con cartoncini colorati, carta crespa, colori e tanta fantasia!

L'attività didattica è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni. Costo dell’attività 5,00 € pro-capite.

Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form di Googl.

Per informazioni contattare il numero: 329 9585536

Per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento rischio Covid-19/Sars-Cov-2, l’attività è rivolta ad un numero limitato di partecipanti, per cui oltre alla prenotazione obbligatoria, saranno fornite ai visitatori tutte le informazioni e le regole di comportamento da seguire durante il percorso (obbligo di mascherina, distanza interpersonale di 2 m, igienizzazione frequente delle mani).

L’attività si considera confermata una volta raggiunto un numero minimo di prenotazioni.