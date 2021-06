A Foggia il Laboratorio di Bolle di sapone per artisti

Torna a Foggia uno degli eventi più unici e rari per tutti gli aspiranti Bubble performers: Il laboratorio di Bolle di Sapone di Bubble on Circus.

Diretto dagli indiscussi artisti intenzionali Mariano Guz e Egle Sciarappa, scoprirete come creare e gestire una performance di bolle di sapone all'aperto imparando a gestire il fattore più critico per uno spettacolo : il vento!



Il laboratorio si terrà all'aperto ed in situazione ideale per imparare a gestire uno spettacolo all'aperto.

E' rivolto ad aspiranti performers ed artisti che vogliono imparare, migliorare, intensificare le abilità e le competenze sulle bolle di sapone.



Sarà tenuto nei pomeriggi del 2 e 3 luglio 2021, dalle 16.00 alle 20.00, presso la sede della Compagnia della Pera Cocomerina Animazioni di Via alfieri 21 a Foggia.



Il programma sarà dettagliato a breve.



Per info, prenotazioni e costi 329.8089636 (Cristian)

