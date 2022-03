Al via il 19 aprile La Scena dei Ragazzi 2022. La rassegna rientra nel cartellone Daunia for Kids

Il Comune di Vieste ha aderito alla rete del progetto Daunia for Kids in cui rientrano alcuni dei comuni della provincia di Foggia, in particolare quelli più piccoli che hanno aderito al teatro pubblico pugliese negli ultimi anni, interessati a realizzare rassegne di spettacoli per i più piccoli e le loro famiglie, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Tre gli appuntamenti inseriti in questa prima stagione dedicata ai bambini e ai ragazzi e più in generale alle famiglie. Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 19 al Cineteatro Adriatico di Vieste.

L’approccio con il teatro inizia subito dopo Pasqua con 'Lo stregato mondo di Malefica' a cura di Mag-Movimento Artistico Giovanile che sarà in scena martedì 19 aprile con adattamento e regia Valeria Nardella. La fiaba della Bella Addormentata è rivisitata dal punto di vista di Malefica, sviluppando una trama parallela che arricchisce la struttura della fiaba tradizionale. Lo spettacolo è arricchito da coreografie e da canzoni che si integrano con il recitato creando una sequenza di momenti divertenti e di forte impatto emotivo.

Il secondo appuntamento è ancora di martedì. Siamo al 26 aprile e sul palco ci sarà la fiaba 'I tre porcellini': una rivisitazione del grande classico a cura della compagnia crew-slup che affronta il tema della crescita passando attraverso l’ecologia e l’amicizia in un’ora di puro divertimento.

Chiude questa rassegna lo spettacolo 'Gulliver. E di altri viaggi' a cura del gruppo mòtumus, scritto da Anna Piscopo per la regia di Maurizio Ciccolella che sarà anche in scena l’11 maggio. Uno spettacolo che prende spunto dalla favola di Jonathan Swift tracciando le traiettorie di un periglioso viaggio insieme autentico, feroce, ironico e psicologico. Un percorso del ciclo di vita che si declina nei suoi rapporti con gli altri, col mondo e con sé stessi, passando per il senso di colpa, il ricatto, le imperfezioni, le fragilità.

Biglietto € 5

Info e prenotazioni: telefono 0884 701441; cell. 340 70340691

Info: https://www.teatropubblicopugliese.it/