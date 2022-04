'La magica storia di Pinocchio' in scena al Teatro Regio di Capitanata

Tornano sul palcoscenico del Teatro Regio di Capitanata in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) gli spettacoli di Teatro Famiglia. Sabato 9 e domenica 10 aprile gli spettatori – piccoli e grandi – assisteranno a La magica storia di Pinocchio, che la compagnia MAG (Movimento Artistico Giovanile) porterà in scena sotto forma di commedia musicale. Le due rappresentazioni, che avranno inizio alle 17.00, sono frutto della più che decennale esperienza del MAG, ovvero il Movimento Artistico Giovanile, compagnia teatrale attiva nella proposta scenica di teatro per ragazzi.

Composto da artisti e tecnici in prevalenza romani (il MAG ha la sua sede nella capitale), il MAG annovera tra i suoi punti di forza i foggiani Valeria Nardella e Antonio Cicognara, rispettivamente autrice-regista e attrice la prima, compositore e autore delle musiche il secondo.

“La messinscena – racconta Valeria Nardella – è molto fedele al celebre romanzo di Collodi. Abbiamo voluto caratterizzare questa storia meravigliosa e senza tempo con l’inserimento di alcune canzoni rendendola una vera e propria commedia musicale. Le canzoni sono integrate nella storia e accompagnano l’evoluzione del racconto. Protagonista nei panni di Pinocchio sarà la dodicenne Giulia Vaccaro, alla sua prima esperienza teatrale come attrice e cantante. Vogliamo regalare al pubblico – conclude la Nardella - un pomeriggio di magia, spensieratezza e allegria, accompagnandolo nel mondo di un burattino che si fa bambino.”

Gli altri interpreti sono Simone Ruggiero (nei ruoli di Geppetto, Postiglione e Mangiafuoco), Elisa Caminada, che sarà il Gatto e Lucignolo, Giorgia Battistoni (sarà la Volpe e la Fata) e la stessa Valeria Nardella, ovvero il Grillo Parlante.

Assistente alla regia è Elisa Caminada, le coreografie sono firmate da Paolo Cives, le scenografie e i costumi sono a cura di Anthony Rosa, Fabio Vasco e Ilaria Setti si sono occupati rispettivamente dell’organizzazione dello spettacolo e dell’illustrazione dei personaggi.

La messinscena La magica storia di Pinocchio rientra nel cartellone della XX stagione teatrale della Compagnia Enarché presieduta da Carlo Bonfitto, che propone al suo pubblico un’offerta teatrale diversificata, adatta a ogni età e per tutti i gusti. “Ci tenevamo ad accogliere al Teatro Regio di Capitanata i bambini con le loro famiglie – riferisce Carlo Bonfitto – e siamo felici di ospitare il MAG, un gruppo di artisti giovani e di esperienza, che negli anni tante volte si è esibito nel nostro teatro.”

Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, senza vincolo di tesseramento, naturalmente nel rispetto della normativa Anti-Covid (sarà necessario esibire il Green Pass per accedere); non ci sono limitazioni alla capienza della sala teatrale.

A tutela della sicurezza degli ospiti dopo ogni spettacolo sarà garantita la sanificazione ambientale certificata. La struttura teatrale, inoltre, è dotata di impianto di aspirazione meccanica continua.

L’Associazione MAG – Movimento Artistico Giovanile presenta:

La magica storia di Pinocchio – commedia musicale

Testo e regia di Valeria Nardella

Con: Valeria Nardella, Simone Ruggiero, Giorgia Battistoni, Elisa Caminada e, per la prima volta sul palco, nel ruolo di Pinocchio, Giulia Vaccaro.

Sabato 9 e domenica 10/4/2022

Porta: ore 16.30; inizio spettacolo: ore 17.00

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)