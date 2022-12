La Foggia rossonera scende in campo per Claudio D'Ascanio: una serata di solidarietà nel piazzale della Tribuna

Prezzo non disponibile

Si terrà domenica 18 dicembre, presso il piazzale della Tribuna Est, 'La Foggia rossonera in Fest', evento benefico organizzato per aiutare Claudio D'Ascanio (vigile del fuoco colpito da un tumore al cervello) e altri foggiani bisognosi. L'evento, che avrà inizio alle ore 10, ha la finalità di aggregare e coinvolgere i cittadini di tutta la provincia in un momento di grande solidarietà. Previsti momenti musicali, attività ludiche e la presentazione dei libri 'Il nostro tifo è un inferno - al di là delle sbarre'.