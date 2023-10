La fattoria di nonno peppino proietta il docu-film 'Speck, un destino cambiato'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In occasione del World Vegan Day, il 1° novembre la Fattoria di Nonno Peppino, santuario di animali liberi con sede a Cerignola, precisamente al km 13 della Sp 95 Cerignola-Candela, avrà l’onore di proiettare, per la prima volta in un rifugio di animali liberi, il docu-film 'Speck: un destino cambiato', scritto e diretto da Martina Scalini, attivista in prima linea per i diritti di tutti gli esseri.

Un viaggio attraverso gli occhi di un investigatore dell’associazione 'Essere Animali', che ha descritto con le immagini e con i suoni le sofferenze dei protagonisti degli allevamenti (protagonisti non umani e umani) e alcune scelte impulsive dell’investigatore, che rappresentano riflessioni e decisioni ben più profonde.

La Fattoria di Nonno Peppino avrà l’onore di accogliere anche Luigi Veganboy, atleta e bodybuilder vegano, e la 'Pasticciona Vegana', entrambi influencer che con le loro passioni fanno conoscere a tutti le normali vite di chi ha un’alimentazione vegana.

Durante la giornata sarà possibile visitare tutti gli animali rifugiati e conoscere le loro storie. I visitatori potranno inoltre assaggiare i prodotti di 'Toast.. e via!' con sede a Cerignola.