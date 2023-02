'La casa del panda' chiude 'Favolosamente Vera' al Teatro 'Lucio Dalla' di Manfredonia

Volge al termine “Favolosamente vera” con “La casa del panda” della Compagnia TPO in programma domenica 26 febbraio alle ore 18.30 al Teatro comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.



A passi di danza, seguendo delle tracce lasciate da un panda, ci avventureremo nella cultura e nella storia della lontana Cina. Capiremo come, per il pensiero cinese, tutti gli elementi della natura siano in relazione tra di loro secondo un andamento circolare.



È la teoria dei cinque elementi (WU XING), uno dei concetti fondamentali della filosofia orientale. Secondo questa teoria ciascun elemento si trasforma e genera il successivo: legno-fuoco-terra-metallo-acqua. I cinque elementi delineano così un percorso virtuale in cui il pubblico viene realmente coinvolto grazie al set interattivo che permette a immagini e suoni di reagire simultaneamente alle azioni degli spettatori, offrendo un’occasione suggestiva di gioco che renderà l’esperienza teatrale unica.



«Trattare questi temi ci ha portato ad approfondire la complessità del pensiero tradizionale cinese ed acquisire un diverso modo di pensare e di considerare la realtà» raccontano dalla compagnia TPO e aggiungono: «Nella fase preparatoria dello spettacolo abbiamo seguito il più rigorosamente possibile la teoria dei cinque elementi che, di fatto, è diventata la “linea guida” sulla quale abbiamo costruito i quadri visivi e le scene, le coreografie, le immagini e i paesaggi sonori».



La direzione artistica dello spettacolo è di Francesco Gandi e Davide Venturini, basato su un’idea di Lizhu Ren. Coreografia Daniele Del Bandecca, Martina Gregori, danza per due performer, visual design Elsa Mersi, sound design Spartaco Cortesi, computer engineering Rossano Monti, costumi Chiara Lanzillotta, oggetti di scena Livia Cortesi.



Durata spettacolo: 50 minuti. Età: dai 4 anni.



La Stagione "Favolosamente Vera" dedicata alle nuove generazioni è ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi, sostenuta da Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con Comune di Manfredonia in virtù del Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del Teatro Comunale Lucio Dalla.



Gallery





Per info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce, Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it