A Foggia riapre la casa del Natale

😔QUESTO NATALE NON SARA' COME GLI ALTRI!



🥺ABBIAMO PERSO LA SPERANZA



🙇‍♂️🙇I BAMBINI SONO STATI I PRIMI AD ESSERE 'CHIUSI' E GLI ULTIMI AL 'USCIRE'



Questo è ciò che ormai i bambini ascoltano da troppo tempo. E le risposte degli adulti non sono più rassicuranti di quelle che si ascoltano ovunque...purtroppo. Presi dallo sconforto e per un attimo, avevamo pensato di rinunciare. Ma a cosa poi?

Rinunciare alla Speranza? alla Bellezza? al Conforto?



Mai come quest'anno non bisogna rinunciare a luoghi di bellezza. Luoghi in cui il cuore può essere ristorato dalla fatica e confortato dal calore del Natale.



Il Natale è alle porte. La sesta edizione dell'apertura della Casa del Natale a cura de La Pera Cocomerina Animazioni si terrà domenica 6 dicembre alle ore 18.