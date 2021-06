L'Oro di Mezzana: Festa del Grano a Lucera con laboratori, aperitivo e danze al tramonto

L'Oro di Mezzana, Festa del Grano: laboratori, aperitivo e danze al tramonto - Domenica 27 Giugno



In Puglia c'è un luogo magico capace di portarti indietro nel tempo.



É il Bosco Didattico di Mezzana Grande, dove grandi e piccini riscoprono i mestieri di un tempo, gli antichi sapori e la bellezza della natura.



Circondati dall'oro dei campi di grano del Tavoliere, festeggiamo insieme il raccolto di quest'anno, come si faceva un tempo e come ancora oggi si fa.



PROGRAMMA



Laboratori:

- Pane;

- Pasta;

- Antichi mestieri;

- Arte con il grano.



Degustazioni:

- Aperitivo;

- Primo piatto

- Birra di grano.



Attività:

- Visita guidata all'antica masseria;

- Mostra con foto e macchinari d'epoca;

- Balli etnici.



Tante altre sorprese...



ORARI:

Dalle 17.00 in poi



COSTI

€ 15,00 a persona

gratis bambini da 0 a 6 anni

€ 10,00 bambini dai 7 ai 14 anni



DISPONIBILITA':

Posti limitati.



SCADENZA:

Prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 20 giugno.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Prevendita obbligatoria presso:

- Bosco di Mezzana Grande, Lucera (FG)

- Trawellit srl in via Dante Alighieri 6, Foggia

- Biglietteria online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-loro-di-mezzana-festa-del-granolaboratori-aperitivo-e-danze-al-tramonto-159406215281



La degustazione è curata da personale specializzato e certificato per la somministrazione di alimenti.



CONTATTI:

Antonio: +39 377 3433191

Bianca: +39 327 1727910

Scrivici a info@trawellit.it

