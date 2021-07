"Lacquasala salverà il mondo": storie di mare e piccole terre

Il “Reverendo Podolico” e lo chef Libero Ratti, insieme, per raccontare la biodiversità del territorio Garganico, con uno spettacolo inedito.

In scena presso la “Tenuta Padre Pio” – Vieste (FG) - Mercoledì 21 Luglio 2021, ore 21:00.



Terra…brulla, arida, verdeggiante, produttiva, natìa, adottiva. Qualunque accezione si voglia assumere, quello che sta diventando un atavico, iperuranico urlo, una celata ma palese esigenza, un forte richiamo è proprio il ritorno ad essa. Il ritorno alle origini. Alla semplicità delle piccole cose che generano grandi cose.



Al profumo del pane, emblema della terra, del senso più profondo di essa, da sempre cibo dei popoli, nato dall’unione di soli due elementi naturali incredibili, l’acqua ed il grano; al rosso appassionante ed appassionato del “pomme d’amour”, del pomodoro; alla viscosità dell’olio, altro grande simbolo della terra, ed alla maestosità degli ulivi; al richiamo inebriante dell’origano, a quello pungente della sponsala.



Coloro che parteciperanno allo spettacolo teatrale, musicale e gastronomico L’Acquasala salverà il mondo saranno guidati verso un percorso molto emozionale, in cui verranno messi in risalto materie prime come olio extravergine d’oliva, pane, caciocavallo e verdure selvatiche, tutte squisitezze e prelibatezze che raccontano il territorio.



Si tratta di un itinerario a dir poco mistico, che avrà inizio dal Gargano e attraverserà le strade sterrate, lungo le quali incontrerà i muggiti delle vacche podoliche, i campanacci, i belati delle capre e farà sentire forte il senso di appartenenza che hanno i pastori alla loro terra d’origine.



Il racconto porterà a rievocare odori, rumori, colori e sapori del territorio e li farà arrivare fin dentro l’anima, il tutto fra un morso di caciocavallo podolico ed una scodella di acquasala preparata nell’immediato. L’Acquasala salverà il mondo è una rappresentazione musicale molto originale, anche se abbastanza inusuale, di promuovere il Gargano e il suo territorio meraviglioso, compreso l’eccezionale patrimonio enogastronomico di tutta la regione.



Con il suo spettacolo, Metano’s, impersonificandosi nel genio del suo padre creatore, il poliedrico e folle Reverendo Podolico, coinvolge, stravolge, emoziona, crea subbuglio, per poi infondere calma, per poi ricominciare la rivoluzione del suo spettacolo enogastrofonico. Uno spettacolo teatrale, musicale, gastronomico che risceglia i sensi anche dei sassi dei brulli paesaggi della nostra fonte ispiratrice: la vacca. Con lei, per lei ed in lei parta la degna consacrazione, la conversione al movimento spirituale più antico ed innovativo di sempre: il Podolicesimo. Il religioso, spirituale ritorno a quello che siamo veramente.





I PROTAGONISTI:



Luciano Castelluccia, animatore territoriale e operatore culturale, dal 1998 è direttore artistico del Carpino Folk Festival.

Da sempre impegnato nel ricostruire il tessuto della memoria comunitaria e nel valorizzare il patrimonio culturale del Gargano attraverso la ricerca, la musica, l’enograstronomia e l’aggregazione sociale, nel 2011 ha intrapreso un percorso artistico personale volto a raccontare la storia della propria terra, attraverso le sue primizie, in un originale spettacolo teatrale – musicale intitolato “L’acquasala salverà il mondo”.

La sua straordinaria performance narrativa è una autentica celebrazione del territorio che ci restituisce una volta di più, e in maniera sublime, la consapevolezza della sua unicità, ancora da valorizzare a pieno.



Libero Antonio Ratti, Garganico doc, giovanissimo chef, originario di Vico del Gargano. Lo Chef nei suoi diversi anni di esperienza ha lavorato in diversi ristoranti tra Barcellona e Milano ed è da poco rientrato nella terra natia per seguire un nuovo progetto che lo vede chef del ristorante “Donna Maria”.



Con la sua preparazione de “L’Acqua sale di mare”, un omaggio ai pescatori di Vieste e al pane, che una volta, bagnato con acqua di mare, era condito con i pomodori.Il suo metodo di preparazione rientra nei “piatti di recupero” della tradizione Pugliese, in modo da poterlo consumare mentre erano sulle barche nelle battute di pesca.

