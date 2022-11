Jesper Lindell e la sua band protagonisti nel primo appuntamento di 'Lunatica in Cantina'

La rassegna musicale Lunatica continua con una nuova entusiasmante sfida nello stralunato spazio delle Cantine Arpi di Foggia. Caratteristico sarà, innanzitutto, l'ambiente in cui si terranno i concerti: in un'atmosfera di piccola industria, tra silos e macchinari per la vinificazione, che circonderanno il palco e la platea.

Il luogo, però, manterrà quel tratto di calore e intimità grazie a una trasformazione e all'apporto di alcuni allestimenti scenografici degli ambienti, elementi tipici della filosofia del Moody Jazz Cafè, ideati e progettati insieme a i professionisti di Avl.

Le Cantine Arpi, nella loro visione moderna della promozione attraverso gli eventi culturali e di spettacolo, rappresentano una delle prime aziende in Italia ad aver aderito al nuovissimo progetto di marketing territoriale Localtourism.it, promosso dalla Rete del Mediterraneo.

Il primo ospite sarà lo straordinario artista svedere Jesper Lindell e la sua band di ben 6 elementi. Considerato uno dei più brillanti cantautori della nuova generazione, Jesper fonde in maniera impeccabile il rock, con il soul e il blues coniugandoli con arrangiamenti raffinati e testi profondi.

Biografia

Jesper era, all'età di 13 anni, il più talentuoso calciatore della sua città natale, Ludvika, città svedese a nord-ovest di Stoccolma. A seguito di un infortunio di gioco, Jesper, costretto a trascorrere un lungo periodo su una sedia a rotelle, comincia a dilettarsi con la chitarra acustica grazie agli insegnamenti impartitigli da suo fratello e una volta guarito, decide di concentrarsi interamente sulla musica.

Dal lì una velocissima ascesa con due band formate in gioventù e poi con il primo contratto da solista per la BMG, che però lo indirizza verso un pop commerciale, lontanissimo dalla sua personalità artistica.

Ma le occasioni non tardano ad arrivare, così dall’incontro con il produttore Benkt Söderberg, padre dell'acclamato duo di sorelle indie folk svedesi First Aid Kit, nasce il suo album d’esordio l’EP, Little Less Blue, con il contributo delle stesse sorelle Söderberg, Klara e Johanna; il suono soul-rock retrò del disco ottiene un grande riscontro presso il pubblico svedese, tanto da condurre Jesper a trascorrere i due anni successivi in tournée, condividendo il palco con artisti americani come Justin Townes Earle e Andrew Combs.

Dal disco viene estratto Il singolo Moving Slow del 2017, che ottiene un successo immediato (disco d'oro!) e che oggi è stato trasmesso in streaming quasi cinque milioni di volte.

Nel 2019 giunge il suo primo Lp Everyday Dream, nato dalla collaborazione con il bassista dei Blues Pills, Zack Anderson, con un’impostazione musicale che mescola rock /blues e soul in stile Van Morrison. Con una nuova casa discografica americana alle spalle, il disco viene distribuito a livello internazionale, ottenendo recensioni entusiastiche, così come il singolo estratto, Whatever Happens, consegue un grande successo di vendita e critiche tanto in Svezia, quanto negli Stati Uniti, dove viene inserito anche nella serie TV americana The Council Of Dad.

Al tempo stesso, Jesper prosegue nella collaborazione con la famiglia Soderberg ed i First Aid Kit, prendendo parte all'acclamato tributo a Leonard Cohen, presso il prestigioso teatro Dramaten di Stoccolma, successivamente uscito su disco.

Quando ormai la carriera di Jesper Liddell sembra indirizzata verso una parabola inarrestabile, la pandemia ed un serio problema renale, sembrano mettere fine ai piani; ma Jesper, con la sua caparbietà, riesce a trasformare le avversità in energia creativa, componendo canzoni di spessore e cercando nuovi suoni ed arrangiamenti con la sua band, aggiungendo alle precedenti influenze soul e rock/blues, l’incontro con il rock classico.

Band

Jesper Lindell - voce e chitarra

Rasmus Fors – tastiere

Anton Lindell – basso

Carl Michael jr. lindvall – piano e cori

Jimmy Reimers – chitarra, violino, tromba, corno francese, percussioni e cori

Simon “Kosmos” Wilhelmsson – batteria e percussioni